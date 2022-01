Un nouvel Ehpad à Nemours

Le nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) est structuré sur quatre niveaux. Au rez-de-jardin sont pris en charge les résidents atteints de maladies cognitives(Alzheimer et Parkison). Le rez-de-chaussée est dédié à l’accueil et aux services administratifs, tandis que les salons et les chambres des résidents sont situés aux 1er et 2e étages. La structure est dotée de plusieurs équipements (des salles de kinésithérapie, de balnéothérapie, d’activités et un salon de coiffure et d’esthétique).