Un nouveau souffle pour RES

Cette offre de financement participatif d'un montant de 100 000 euros est ouverte au public jusqu'au 26 octobre prochain. Les particuliers qui pourront prêter une somme comprise entre 50 et 1 000 euros. Le prêt est de deux ans et le taux d'intérêt annuel fixé à 5 % brut. Il est bonifié à 7 % pour les habitants des Communautés de communes du cœur de la Brie, du Pays de Coulommiers, de la Brie des Morins et du Provinois.

Les montants prêtés serviront à l'installation d'un mât d'une hauteur totale d'environ 100 m, équipé de girouettes et d'anémomètres. Son installation est prévue pour décembre 2016. Les données récoltées permettront de quantifier précisément la vitesse du vent sur la plaine agricole de Choisy-en-Brie.

Plus d'informations sur www.projet-eolien-les-closeaux.com



Le projet éolien "Les Closeaux" en bref :

- Le montant d'investissement prévisionnel est de 39 millions d'euros.

- Il est financé par apport de fonds propres du groupe RES et avec un emprunt bancaire.

- Il sera rentabilisé par la revente d'électricité à EDF dans le cadre d'un contrat d'achat long terme.

- La durée de vie prévisionnelle du parc éolien est de 20 ans.

- Le parc éolien génèrera chaque année 127 000 € de retombées fiscales à destination de la communauté de communes, et 26 000 € à destination de la commune de Choisy-en-Brie.