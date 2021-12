Un nouveau site pour l'Unpi

Ce nouveau site répond à des objectifs fondamentaux : informer, conseiller et accompagner le propriétaire immobilier privé dans ses démarches pour faire valoir ses droits. Il offre un nouveau service : une plateforme de consultations juridiques en ligne (réservée à tout nouvel adhérent), avec une réponse garantie sous 72 heures, un réseau d’experts juridiques confirmés, un suivi de votre dossier. Il comprend également : des actualités médias, associatives et législatives, des services selon votre profil (bailleur, propriétaire occupant, copropriétaire, accédant à la propriété), les propositions et l’éthique de l’Unpi, la revue mensuelle « 25 Millions de Propriétaires », des questions-réponses juridiques, la vente en ligne des baux et publications de l’Unpi, un espace « presse » dédié… La fédération se dote également d’un nouveau logo dynamique ainsi que d’un slogan fort : l’UNPI : « Propriétaires engagés ». Renseignements sur www.unpi.org .

L’Unpi est une fédération nationale, présidée par Jean Perrin, seule représentante des propriétaires immobiliers privés dont elle défend les intérêts. Elle œuvre pour la promotion du droit de propriété face à une législation virulente et une fiscalité écrasante. Interlocuteur connu, reconnu et écouté, l’Unpi rassemble 250 000 adhérents, à travers son réseau de 120 chambres syndicales de propriétaires, présentes sur l’ensemble du territoire.