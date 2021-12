Un nouveau site pour Cap emploi 77

Cap emploi 77 s'adresse aux personnes handicapées en recherche d'emploi, aux salariés, travailleurs indépendants et agents publics qui souhaitent engager une reconversion professionnelle, ainsi qu'aux employeurs privés ou publics, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

C'est après plusieurs semaines de développement que l'organisme s'est dit heureux d'annoncer la création du nouveau site www.capemploi77.fr.

Cette plateforme a été conçue pour les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi et orientées marché du travail ou en cours de l'être, quel que soit leur statut (demandeur d'emploi, salarié, agent de la fonction publique, travailleur indépendant), mais aussi pour les employeurs privés et publics ainsi que les partenaires de Cap Emploi.

Elle permet de trouver, entre autres, des informations sur les missions et l'offre de service de Cap emploi (l'accompagnement dans l'emploi pour les salariés, l'accompagnement vers l'emploi pour les demandeurs d'emploi), qui sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, des actualités sur l'emploi et le handicap, une présentation du CEP (Conseil en evolution professionnelle), l'obligation d'emploi pour les employeurs, son évolution en 2020 et comment y répondre, etc.

Les personnes handicapées peuvent, à partir du site, postuler sur des offres d'emploi en Seine-et-Marne. Les employeurs ont de leur côté la possibilité de déposer leurs offres et optimiser ainsi leurs recrutements.

Partenaires, employeurs ou salariés en situation de handicap ou en risque de perte d'emploi du fait de l'inadéquation entre la situation de travail et l'état de santé ont à leur disposition une “fiche signalement” pour faire part de leurs demandes.

Enfin, dans la rubrique “Qui sommes nous”, il est notamment possible de retrouver les coordonnées des quatre antennes Cap emploi en Seine-et-Marne.