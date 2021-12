Un nouveau site internet pour Coulommiers Pays de Brie

Les habitants et les différents acteurs de l'agglo née il y a un an (de la fusion du Pays de Coulommiers et du Pays fertois) disposent désormais d'un tout nouveau site internet, amené à remplacer www.paysdecoulommiers.fr et www.cc-paysfertois.fr vont disparaître et ne sont plus actualisés.

La page d'accueil donne accès à un menu articulé autour de différentes thématiques : sa présentation, sa gouvernance, ses compétences, son fonctionnement ; toutes les infos pratiques qui facilitent le quotidien et le “bien vivre” des habitants du territoire ; une rubrique “Entreprendre” dédiée aux porteurs de projets ; un “Espace Emploi”, le nouveau dispositif de recherche d'emploi en ligne lancé par la communauté d'agglomération ; et une présentation de tous les “Projets” structurants de l'agglomération. Cette dernière est aussi dotée d'une page Facebook régulièrement mise à jour. Les sorties culture et loisirs des 42 communes sont aussi recensées sur le site www.sortirenpaysdebrie.com. Considérant que « le tourisme est l'un des principaux leviers de développement économique », un espace lui a été dédié renverra lors de sa mise en place vers le site de Coulommiers Pays de Brie Tourisme qui devrait sortir au printemps.