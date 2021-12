Un nouveau quartier aux ambitions énergétiques pour le Val d'Europe

La première opération du Quartier des Trois Ormes a été attribuée à BPD Marignan. Le promoteur doit concevoir et réaliser un programme de 241 logements dont 204 maisons en accession libre et 37 logements sociaux, sur environ 24 000 m2 de surface de plancher. Ce projet bénéficiera d'une identité singulière et affirmée sur plusieurs aspects :

- Une certification Passiv Haus innovante pour tous les logements. BPD Marignan et Real Estate Development by Euro Disney collaborent au développement de ce quartier en adoptant une démarche ambitieuse en termes de développement durable : la labellisation de 241 unités de logements sera une première en Île-de-France.

- Un produit de maisons de ville en pleine propriété qui le distingue du reste du secteur. Un ensemble de maisons sur rue au cœur d'un quartier offrant tous les services et équipements nécessaires (commerce de proximité), parfaitement connecté à la ville, à mi-chemin entre les gares du RER A et de la SNCF d'Esbly.

- Une architecture contemporaine qui réinterprète l'écriture vernaculaire du centre de Coupvray, en puisant son inspiration dans le patrimoine exceptionnel dont bénéficie la commune : le parc du château a guidé le dessin des trames viaires, les anciennes demeures ont guidé la conception des volumes des logements neufs. Le programme proposera une ambiance unique fondée sur un urbanisme maîtrisé, apportant de la profondeur historique à ce quartier et le sentiment partagé qu'il s'est développé au fil du temps.

Le lancement commercial de ce projet novateur débutera en février-mars 2018 alors que les travaux commenceront en septembre 2018. La livraison est prévue par tranches entre juillet 2020 et janvier 2023.