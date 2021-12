Un nouveau pub “Au Bureau” à Nanteuil-lès-Meaux

Une ouverture qui viendra enrichir l'offre de l'enseigne déjà présente à Torcy et à Servon. Ce nouvel établissement succèdera à l'ancien « Pizza Hut ». 25 emplois locaux ont été créés pour l'occasion avec la collaboration de l'agence pôle emploi de Meaux. Ce restaurant sera doté de 160 places assises dont une grande terrasse d'une capacité de 72 places. C'est un nouveau concept de décoration qui sera mis à l'honneur. Il fera ainsi la part belle aux matériaux nobles et alambiques en cuivre rappelant l'unviers d'un pub anglais. L'établissement sera dirigé par Eric Legendre, franchisé dans la restauration depuis plus de 17 ans.