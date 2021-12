Un nouveau président pour La Seine en Partage

James Chéron prend ainsi la suite d'Arnaud Richard, conseiller régional et ancien député. L'association La Seine en Partage a pour objet de défendre, protéger et mettre en valeur la Seine et ses rives de la source à l'estuaire.

Fondée en 2001 par Yves Jégo, alors maire de Montereau-Fault-Yonne, elle rassemble les élus des collectivités riveraines de la Seine et de ses affluents. « Réservoir de biodiversité, voie de transport, lieu de détente et de loisirs, le fleuve constitue un élément patrimonial structurant essentiel à notre pays, estime le président de La Seine en Partage. Les riverains sont les premiers acteurs de la vie fluvestre et La Seine en Partage le premier des acteurs fédérateurs et mobilisateurs des riverains ».

Parmi ses différentes actions, on citera l'opération “Berges saines”, dont la prochaine édition se tiendra le week-end du 1er juin, à l'occasion de la semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin. Au cours des sept premières opérations, 500 communes et associations ont mobilisé plus de 17 250 volontaires qui ont nettoyé et déblayé plus de 625 tonnes de déchets divers. Chaque année, ce sont donc plus de 125 tonnes de déchets qui sont collectées par des riverains bénévoles.