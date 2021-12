Un nouveau pôle santé à Dammartin-en-Goële

Avec un retard de 6 mois dû en grande partie à la crise sanitaire, le pôle santé de Dammartin-en-Goële a ouvert ses portes récemment. Une installation qui vient étoffer une offre déjà riche avec un cabinet dentaire et un laboratoire de radiologie. En ces temps de désertification médicale, la proximité géographie de ces trois sites constituera un gain de temps appréciable pour les patients.

Cette ouverture arrive également à point nommé, car le nombre de praticiens avait tendance à baisser dans cette petite commune du nord du département comptant près de 10 000 habitants. Au total, ce sont donc 25 professionnels de santé qui investiront les 1 500 m2 mis à leur disposition. Dans le détail : 5 médecins généralistes, un urologue et un cardiologue et côté paramédical un kinésithérapeute, un ostéopathe, un podologue, un audioprothésiste et d'autres spécialistes encore dans un futur proche. Là aussi, les patients pourront passer d'un praticien à un autre sans difficulté.

Trois locaux sont encore disponibles, dont un est d'ores et déjà réservé à un médecin généraliste. L'objectif de la municipalité et de son maire, Michel Dutruge, est de voir se constituer au total un pool de 6 généralistes et de renforcer le secteur paramédical. L'inauguration officielle aura lieu fin septembre ou début octobre.