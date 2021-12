Énergie : Un nouveau méthaniseur opérationnel en 2022

Ce méthaniseur aura une puissance d'un mégawatt et s'étendra sur trois hectares. Les travaux ont commencé ont débuté vers la fin du mois de juillet et dureront un an. Cinq exploitants agricoles, qui possèdent, au total, 1 200 hectares de terres agricoles dans les communes environnantes, sont à l'origine de ce projet.

A terme, ce sont plus de 30 tonnes de déchets végétaux qui seront transformées quotidiennement en gaz. Afin d'éviter au maximum des désagréments olfactifs aux riverains, la décision a été prise de placer ce méthaniseur à proximité d'un chemin d'exploitation, à bonne distance des premières habitations. Toujours dans ce même souci, le choix des déchets végétaux collectés s'est porté sur la betterave, une culture qui génère beaucoup moins d'odeurs que les déchets issus de l'élevage. Une autre partie des déchets proviendra de cultures intermédiaires.