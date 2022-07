Un nouveau magasin So.bio en septembre à Lagny-sur-Marne

Résolument engagée depuis 17 ans maintenant, l’enseigne So.bio œuvre au quotidien pour proposer une offre étendue à des prix accessibles. Le futur magasin de Lagny-sur-Marne sera le quatrième à être implanté en Seine-et-Marne. So.bio proposera des produits locaux allant du vrac alimentaire et non alimentaire aux fruits et légumes en passant par l’épicerie fine. Les producteurs de la région intéressés peuvent contacter l’enseigne.

Celle-ci propose, en outre, une sélection rigoureuse de produits établie par les meilleurs experts du bio. « Nous voulons offrir à nos clients le plus grand choix bio au meilleur prix », déclare Victor Tribault, franchisé et responsable du prochain magasin. A noter que des conseillers(ères) sont présent(e)s au sein des espaces bien-être. So.bio compte plus de 70 magasins sur le territoiremétropolitain.

40, rue Branly, Lagny-sur-Marne. Ouverture le 8 septembre.