Un nouveau magasin GiFi à Lognes

C’est une surface de vente de plus de 2 000 m² qui est ouverte à Lognes depuis le 12 novembre. Les clients auront l’embarras du choix pour fêter Noël avec la nouvelle collection 2021 et ses cinq thématiques de décoration : rouge, givrée, nature, jardin d’hiver et Disney. Une offre exceptionnelle de jouets de haute qualité avec des produits en bois éco-responsable les attend également. Par ailleurs, un nouveau parcours clients a été mis en place avec les zones “Quoi de neuf“ et “Tout à moins de 1, 2, 3 euros“ à l’entrée du magasin, puis l’Espace Déco avec son corner meuble, l’Offre Permanente structurée par pièce de vie de la maison et enfin tous les plaisirs et loisirs de la famille. D’autre part, grâce au service Click & Collect, l’offre du magasin est disponible 24h/24 et 7j/7 sur le site internet ou l’application GiFi. Enfin, il est également possible de passer sa commande via une borne interactive.