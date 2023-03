Un nouveau magasin Cuisine Plus à Claye-Souilly

ortée par une dynamique de développement et de rayonnement, l’enseigne Cuisine Plus, spécialiste de la cuisine équipée depuis 1984, poursuit son implantation en Seine-et-Marne. Ouvert à Claye-Souilly, son nouveau magasin franchisé sera dirigé par Olivier Cremel.

Expérimenté, ce dernier s’est lancé en franchise avec le Groupe FBD en 2011 avec l’ouverture d’un magasin Ixina. Convaincu par la richesse de l'offre du Groupe FBD, il a ouvert son premier magasin Cuisine Plus en 2014 à Montévrain, au sein du centre commercial Val d’Europe.

Huit emplois créés au total

Huit ans plus tard, c’est donc à Claye-Souilly qu’il a décidé d’inaugurer sa deuxième franchise. Avec une surface commerciale de 280 m2, ce magasin expose huit modèles de cuisine. Six postes de concepteur-vendeurs ont été créés et deux futurs collaborateurs compléteront l’équipe dans le courant de cette année. Ces salariés ont tous été formés pendant cinq semaines à la FBD Academy.

Cuisine Plus Claye-Souilly : ZA Les Sablons, rue Jean Monnet, Claye-Souilly. Ouvert du lundi au samedi (10h-19h) et le dimanche (14h-19h). Renseignements : 01 86 70 92 14 et www.cuisine-plus.fr.