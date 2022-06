Un nouveau magasin Bureau Vallée à Nemours

Situé dans la zone d’activités du Port, en périphérie de Nemours, ce deuxième point de vente bénéficie d’un emplacement de premier choix. Il vient, en effet, s’installer aux côtés d’autres enseignes dans un nouveau bâtiment moderne disposant des toutes dernières normes environnementales. « Jusqu’à présent, il n’y avait pas d’offre dans ce secteur. Les clients étaient obligés de faire beaucoup de kilomètres pour acheter leurs produits. Ils ont donc accueilli avec beaucoup d’enthousiasme l’arrivée d’une enseigne nationale avec une forte dimension éco- responsable. », explique Guillaume Fechoz, le directeur de ce nouveau magasin doté d’une surface de vente de 400 m2 (espaces showroom et gaming) et de près de 6 000 références. Il permet également le rachat de cartouches d’encre vides et l’achat de produits reconditionnés ou en vrac. Aujourd’hui, l’enseigne Bureau Vallée compte 330 magasins en France et à l’étranger.

7, rue du Loing, Saint-Pierre-de-Nemours, ZAC du Port Horaires. Ouvert du lundi au vendredi (9h30-12h30 et 14 heures-19 heures), le samedi (10h-12h30 et 14h-18h30).