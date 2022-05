Un nouveau directeur pour les Galeries Lafayette Carré Sénart

Avant d’être nommé à la tête du magasin situé au sein du centre commercial régional de Lieusaint, Didier Chesnel avait intégré le réseau Galeries Lafayette en rejoignant le magasin de Rosny-sous-Bois, dont il était le directeur depuis 2019. Les Galeries Lafayette sont depuis 125 ans un spécialiste incontesté de la mode et du commerce événementiel. Ce magasin propose à ses clients français et internationaux une sélection de marques sans cesse renouvelées, allant de l’accessible au premium et au luxe. Les Galeries Lafayette rayonnent grâce à un réseau de 57 magasins en France et de 8 enseignes à l’international.