Un nouveau directeur à la tête de la direction régionale d'Enedis

Cet ingénieur Supélec et diplômé de l'Essec de 48 ans exerçait le même poste en Bourgogne. Il a pris la tête des quatre départements de la direction régionale d'Enedis Île-de-France Est, à savoir la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. En Île-de-France, Enedis compte plus de 1900 salariés sur 22 sites, réalise environ 250 000 interventions par an et gère 42 500 kms de réseaux, 77 postes source électricité pour plus de 2,5 millions de clients. Le gestionnaire réalise notamment : raccordements des clients, dépannages, relevés des compteurs, interventions techniques.

La firme investit actuellement environ 200 millions d'euros sur l'Est Francilien pour « moderniser le réseau de distribution et relever ainsi les enjeux majeurs dans les secteurs en fortes évolutions portés par les projets d'aménagement du territoire et de transport tels que le Grand Paris Express et les Jeux Olympiques de 2024 ».