Un nouveau City Stade à Melun

Premier office public de logements sociaux de Seine-et-Marne, Habitat 77 a la volonté de favoriser le vivre ensemble à Melun en recréant un lien intergénérationnel et une mixité sociale entre le quartier Siegfried et le nouveau quartier pavillonnaire. C’est dans cet esprit et grâce à l’éligibilité à l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour l’année 2021 que ce projet de réaménagement d’un City Stade a pu aboutir. Un ouvrage réalisé pour un montant de 86 454 euros.