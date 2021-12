Un nouveau centre Point S Entretien Auto à Pontault-Combault

Situés à Pontault-Combault, les locaux du nouveau centre Point SEntretien Auto possèdent une surface de 300 m2. Ce centre dispose désormais de deux ponts de deux colonnes, d’un double pont ciseau géométrie et d’un petit pont ciseau. Il est équipé d’une baie “S Glass“ pour les prestations de vitrage et propose tous types de prestations d’entretien mécanique et pneumatique. Il propose, en outre, un service de conciergerie et de gardiennage et garantit le prêt de véhicules de courtoisie. Quant à son équipe, elle est composée d’un chef de centre et de deux techniciens (le recrutement d’un nouveau mécanicien est envisagé pour 2022). Au total, Point S compte 610 centres en France et 5 700 dans le monde (46 pays).

Point S Entretien Auto : 12, route de Paris RN4, Pontault-Combault.