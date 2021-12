Un nouveau centre logistique dernière génération pour le Val d'Europe

La pose de la première pierre de ce projet, fruit d'un partenariat public-privé, réunissant les collectivités territoriales et Euro Disney, a eu lieu dernièrement en présence de Laurent Girometti, directeur général d'EpaFrance, du directeur immobilier d'Euro Disney, Christophe Giral, et du directeur du développement de Goodman France, Benoit Chapey. Ses 31 500 m²

de logistique prendront place au cœur du Parc international d'entreprises (Pie) du Val d'Europe.

Ce bâtiment classe A de dernière génération comprendra notamment 29 000 m² d'espaces d'entrepôtsrépartis sur cinq cellules, avec une hauteur libre de stockage de 11,5 m. Le bâtiment comprendra 1 500 m² de bureaux « de grand standing », tout en structure bois et agrémentés de deux toitures terrasses arborées, illustrant l'engagement de Goodman en matière de développement durable. Goodman précise également que la plateforme sera entièrement équipée d'éclairages LED et d'un système de gestion technique de bâtiment permettant de contrôler et d'optimiser les performances énergétiques. La certification Breeam Very Good (une méthode d'évaluation de performance environnementale mondialement connue) est visée.

Les aménageurs mettent aussi en avant l'emplacement du futur centre logistique, situé à 25 mn de Paris par l'A4, grâce à la mise en place d'un accès direct via double échangeur. La zone est par ailleurs à 25 mn de l'aéroport de Roissy et à 10 mn de la gare TGV de Marne-la-vallée-Chessy, permettant d'atteindre les capitales européennes rapidement. Goodman souligne également l'attractivité et le dynamisme de la zone, portés par la présence du parc Disneyland Paris. Et Christophe Giral, directeur immobilier d'Euro Disney, d'ajouter : « Val d'Europe est en train de devenir un véritable pôle tertiaire innovant qui se veut particulièrement attractif pour les grands sièges sociaux et les grands comptes ».