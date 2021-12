Un nouveau campus d'ingénieurs à Sénart

Premier campus d’ingénieurs dans l’Est parisien

Construit par Pitch Promotion et Fulton, l'Icam s'étend sur 21 000 m2au sein du Carré Sénart, au cœur de l’agglomération, pour un investissement total de 50 millions d’euros. Le campus Icam comprend déjà des bâtiments pédagogiques, un bâtiment R&D, une résidence universitaire et des bureaux déployés sur 14 000 m2.

Les bâtiments pédagogiques sont réalisés par l’agglomération de Sénart, pour le compte de l'Icam, qui lui verse un loyer, dans le cadre d'une VEFA (Vente en l'état de futur achèvement). L’agglomération réalise ces travaux avec le soutien financier du Conseil régional d'Ile-de-France, du Conseil départemental de Seine-et-Marne et de l'Epa.

Le projet d’implantation de l’Icam en région parisienne remonte à 2009, avec pour volonté de conforter la position de l’école à l’échelle nationale, et de permettre ainsi son développement international. « Rapidement, Sénart a retenu notre attention. L’accompagnement offert par l’agglomération, son accessibilité depuis le centre de Paris et le potentiel de développement du sud-est parisien ont été des éléments déterminants dans notre choix », explique Matthieu Vicot, directeur du site de Paris-Sénart. Et de poursuivre : « L’accueil que nous avons reçu de l’UPEC (IUT de Sénart- Fontainebleau présent à Sénart depuis 1988) et du Lycée Saint-Léon, à Corbeil-Essonnes, pour nos classes préparatoires n’a fait que conforter notre choix ».

Le projet global comprend aussi des infrastructures de R&D (2 400 m2 dédiés) et des bureaux afin de créer une proximité entre milieu académique et milieu professionnel et de faciliter les échanges entreprises/étudiants.

Situé sur le Carré Sénart, le campus rejoint les bureaux, commerces et espaces de loisirs qui constituent depuis plus de 10 ans un pôle commercial majeur du sud-est francilien. Sa vocation tertiaire se concrétise avec l’implantation récente de plusieurs immeubles de bureaux.

Vers un pôle des sciences de l’ingénieur à Sénart

L'Icam site de Paris-Sénart propose deux cursus de formation d’ingénieur : un cursus de formation intégré en 5 ans et un cursus de formation en apprentissage ouvert à des diplômés BAC+2. L'IUT de Sénart-Fontainebleau (Université Paris-Est Créteil), qui compte aujourd'hui 3 000 étudiants, propose quant à lui des formations supérieures autour de trois pôles - Droit, Economie, Gestion ; Sciences Humaines et Sociales ; Sciences, Technologie et Santé – avec environ 20 formations en alternance.

L'Icam et l'UPEC visent 5 à 6 000 étudiants dans une dizaine d'années, dont 1 000 pour l’Icam site de Paris-Sénart.

« L’enseignement supérieur est l’un des défis que relève notre agglomération. En s’installant à Sénart, l’Icam mise avec nous sur la réussite du pôle des sciences de l’ingénieur, et plus largement sur la réussite de notre territoire. C’est un signal fort, extrêmement favorable. D’ores et déjà, la dynamique s’enclenche : construction d’une bibliothèque universitaire, ouverture d’une filière ingénieur à l’UPEC et d’autres projets à venir comme une maison de l’étudiant...», explique Michel Bisson, président de la Communauté d’agglomération de Sénart.

L'Icam et l'UPEC partagent une volonté commune de travailler en lien avec le tissu économique sénartais en développant des cursus autour des spécificités du territoire (aéronautique, innovation logistique, éco-activités, santé) et en donnant toute leur place à l'apprentissage et à la formation en alternance.