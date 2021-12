Un Noël princier à Fontainebleau

Les secrets du Grand Veneur

Du 17 au 31 décembre - 16h

Sauf les 20, 25 et 27 décembre

A partir de 6 ans

Durée : 1h

Spectacle de Noël mis en scène par la compagnie Les Arlequins qui plongera petits et grands dans les légendes de la forêt de Fontainebleau et les mènera sur les sentiers de Denecourt, à la rencontre du Grand Veneur.



Princesses venues du froid

Du 17 décembre au 2 janvier

A partir de 5 ans

En vous laissant guider à travers le château, écoutez l'histoire de Marie Leszcynska et d'Hélène de Mecklembourg-Schwerin, deux princesses du Nord qui, en épousant à Fontainebleau l'une le roi Louis XV, l'autre le fils du roi Louis-Philippe, apportent à la Cour de France la tradition des arbres de Noël.

Location de costumes

Pendant les vacances, les jeunes visiteurs et leurs parents peuvent louer des costumes pour découvrir le château de manière ludique. Location dans les salles d'accueil du château de 10h à 16h15.



Visites guidées

Profitez des vacances pour (re)découvrir, en visite guidée, les Petits Appartements, le théâtre Impérial ou pour suivre la visite "Découverte du château".