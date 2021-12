Un musée numérique ouvre à Montereau

« Avec son sourire énigmatique, elle visitera la cité du Confluent grâce à la Micro-Folie ». Ce dispositif innovant et unique d'accès à la Culture via un musée numérique se déploie en France depuis 2017 et vient d'ouvrir ses portes au Prieuré Saint-Martin à Montereau. Peinture, statuaire, design, architecture, vidéo scientifique, concert, opéra, théâtre, danse… tous ces trésors culturels pourront être admirés sur un écran géant, comme au cinéma. De plus, des tablettes synchronisées avec les projections offriront des contenus additionnels explicitant les œuvres. Celles-ci seront accessibles en visite libre ou en conférence (scolaires et associations), selon un principe d'expositions thématiques, comme dans les musées classiques. Cette galerie d'art virtuelle, témoignage du patrimoine de l'humanité, réunit aujourd'hui plus de 700 chefs-d'œuvre de 12 institutions et musées nationaux : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, le Festival d'Avignon, l'Institut du monde arabe, le musée du Louvre, le musée national Picasso, le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly, l'Opéra national de Paris, la Rmn-Grand Palais et Universcience. Ce principe de “collections numériques” s'enrichira avec le temps, au gré des apports de nouveaux contributeurs. En décidant d'accueillir une “Micro-Folie“, la Ville intègre un vaste réseau de lieux et de partenaires prestigieux qui partagent un objectif commun de démocratisation culturelle. (Le lundi, de 9h à 18h, pour les groupes scolaires, le mercredi et le samedi de 14h à 19h pour tout public - entrée libre et gratuite).