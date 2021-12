Un milliard d'euros pour les petites entreprises

Elles représentent près de 92 % des entreprises seine-et-marnaises. Les TPE, indépendants et professions libérales ne sont pas oubliées par le Gouvernement qui a prévu un fonds de solidarité d'un milliard d'euros pour leur venir en aide, abondé à hauteur de 250 millions d'euros par les Région et de 200 millions d'euros par les compagnies d'assurance (si les ordonnances ont été ratifiées, les décrets d'applications étant encore en discussion).

Jean-Marc Valès a pu préciser que sont concernées par cette aide pouvant aller jusqu'à 3 500 euros les structures précitées faisant moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires ainsi qu'un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros. Elles doivent également avoir subi une fermeture administrative ou une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % (auparavant 70 %) au mois de mars 2019.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé qu'en avril la limite serait abaissée à 50 %. Et pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé pour éviter la faillite au cas par cas. “Une première aide, allant jusqu'à 1500 euros, sera versée par la DGfip le 1er avril. Une aide complémentaire de 2000 euros pourra être demandée à la Région dès le 15 avril”, a précisé Jean-Marc Valès, ajoutant que l'Etat a souhaité par ces mesures “soutenir les entreprises les plus fragiles”.