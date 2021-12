Un Meldois lauréat Talents des Cités

Composé des représentants des organisateurs (ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Sénat, Caisse des Dépôts, l'Agence France Entrepreneur et BGE), des partenaires du concours, ainsi que d'anciens lauréats Talents des Cités, le jury vient de désigner les 9 lauréats nationaux du Concours Talents des Cités 2016, parmi lesquels le Meldois Abdelkader Tadjer, du quartier de Beauval.

La motivation, la capacité d'entreprendre, mais également la viabilité économique et financière de leur projet, l'impact de leur activité sur leur quartier (création d'emplois et lien social) sont autant de critères qui ont guidé le jury dans ses choix.

Ces cinq Talents de la catégorie « Création » et les quatre de la catégorie « Emergence » sont tous installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville et ont tous reçu un accompagnement à la création d'entreprise. Ils recevront une dotation de 7000 euros ou un équivalent en campagne média et bénéficieront d'un accompagnement privilégié de l'un des partenaires de Talents des Cités.

Depuis 2002, le concours Talents des Cités met en lumière la vitalité entrepreneuriale dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Les entreprises récompensées témoignent du dynamisme de ces quartiers et de leurs habitants, et de leur contribution à la création de valeur économique et sociale dans notre société.

Florian Gravier, lauréat national dans la catégorie «Création», remporte une dotation en campagne média et bénéficiera du parrainage privilégié de France Télévisions tandis qu'Abdelkader Tadjer, lauréat national dans la catégorie «Emergence», remporte un prix de 7000 euros et bénéficiera du parrainage privilégié du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et de l'Agence France Entrepreneur.

Ils concourent tous les deux, à présent, pour le « Grand Prix Talents des Cités » et la « Mention spéciale » 2016.

Abdelkader Tadjer, lauréat national dans la catégorie «Emergence»

Habitant du quartier de Beauval à Meaux, Abdelkader Tadjer a créé M'EAUX SPA 77 dans l'optique d'ouvrir un hammam accessible aux personnes handicapées, comme lui.

Après des études de droit, Abdelkader se tourne vers l'animation socioculturelle, devenant cadre dans l'action sociale au sein de collectivités territoriales et formateur dans les métiers de l'animation socioculturelle dans divers organismes de formation.

Mettre le bien-être à la portée de tous : cette revendication est devenue son combat. Parce qu'on lui a un jour refusé l'entrée d'un hammam, ce Meldois handicapé de 45 ans a décidé de créer son propre établissement. Au-delà du projet d'entreprise, cet éco-handi hammam se veut avant tout un projet de vie qui porte la philosophie de son créateur : un espace de détente et de soins accessible à tous, valides comme invalides, ouvert à toutes les bourses et respectueux de l'environnement. Un lieu pour se retrouver et se rencontrer favorisant toutes les mixités (intergénérationnelle, culturelle, sociale...).

Ce hammam de type traditionnel qui ouvrira ses portes au début de l'année 2017 dans le centre commercial du quartier de Beauval proposera des soins du corps, massages et modelages, des soins qu'il se verrait bien confier à des mal-voyants. Surfant sur la vague du spa et du bien-être, M'EAUX SPA 77 est un projet d'utilité sociale qui entend créer de nombreux emplois.