Un magasin Lidl ouvert à Melun

Située avenue Patton, à Melun, l’enseigne s’étend sur 1 400 m2 (avec un coin boulangerie) et compte une quarantaine de salariés tous titulaires d’un CDI et qui officiaient, pour la plupart, au sein du magasin Intermarché. Quant au parking, qui dispose de 70 places, il a été rénové et sécurisé avec un système de barrière. Il sera gratuit durant 1h30 pour la clientèle du magasin et de la pharmacie située à l’intérieur.

36, avenue Patton, Melun. Ouvert du lundi au samedi (8h30-20h) et le dimanche (8h30-12h).