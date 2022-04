Un lycéen poignardé à Chelles

L’adolescent de 16 ans a été évacué en urgence vers un hôpital parisien dans un état “stabilisé“. Cet habitant de Chelles a été violemment agressé à coups de couteau au sein même de son établissement scolaire. Une enquête pour “tentative d’assassinat“ a été ouverte par la Procureure de Meaux.

Selon plusieurs témoignages, une première bagarre à mains nues aurait éclaté dans un couloir entre le lycéen et un autre individu. Les deux jeunes se sont à nouveau affrontés un peu plus tard et c’est là que l’agresseur aurait asséné cinq coups de couteau à sa victime, l’atteignant au côté droit et dans le dos avec une lame de 10 cm de long. Malgré l’intervention d’un enseignant, il a réussi à prendre la fuite et n’avait toujours pas été retrouvé le 22 avril au soir. A la demande de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil, s’est rendu sur place pour s’assurer des mesures de suivi avec la communauté éducative.