Un label pour Le Balory, l’écoquartier de Vert-Saint-Denis

La cérémonie de remise des labels “EcoQuartier 2022“ s’est déroulée le 14 décembre à Paris en présence, notamment, d’Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. A cette occasion, l'Etablissement public d’aménagement (EPA) de Sénart et la commune de Vert-Saint-Denis ont reçu un label pour l'écoquartier duBalory situé sur l’agglomération Grand Paris Sud.

Réservé aux écoquartiers livrés et baptisé “EcoQuartier-étape 3“, ce label récompense le caractère multifonctionnel et exemplaire en matière de qualité énergétique, d’intégration des mobilités durables et de gestion des eaux pluviales. Il vient récompenser le travail mené par les équipes de l’EPA Sénart et de Vert-Saint-Denis tout au long de l’aménagement de cet écoquartier déployant 491 logements à haute performance environnementale (dont 168 à caractère social). Un groupe scolaire y a été aussi construit au cœur d’un parc urbain de 7, 6 hectares créé autour d’une zone humide. 13 000 arbres et arbustes y ont été également plantés, tandis que les aménagements du parc (équipements sportifs, pédagogiques et de loisirs) ont été coconstruits avec les habitants via une consultation.

« Construire une ville moins émissive »

« Le fil conducteur que nous suivons est d’imaginer et de construire une ville moins émissive, plus désirable et plus respectueuse des milieux naturels et de ceux qui y vivent. L’écoquartier du Balory constitue une illustration très parlante de ce parti-pris », explique Aude Debreil,directrice générale de l’EPA Sénart.

Relié au centre-ville de Vert-Saint-Denis par les transports en commun (bus et bientôt TZen2), un réseau de liaisons douces et doté d’un carrefour sécurisé sur la RD306, l’écoquartier du

Balory allie mixité sociale et mixité des formes d’habitat (160 maisons individuelles et 331 logements collectifs). Son parc,

inauguré en mai dernier, crée une continuité paysagère entre le bourg et les nouveaux logements. Ceux-ci répondent aux critères de plusieurs certifications environnementales exigeantes.