Un job dating sportif au Mée-sur-Seine

En collaboration avec Pôle emploi, la Mission emploi-insertion de l’agglomération Melun Val de Seine et le Bureau informationjeunesse (BIJ) du Mée-sur-Seine, l’association “Fête le Mur“ (créée en 1996 par Yannick Noah) organise l’opération “Jeu, set et job” le 20 octobre. Alliant tennis et insertionprofessionnelle, cette opération a pour objectif de casser les codes du recrutement traditionnel et d’utiliser la pratique sportive comme un outil transposable dans le monde professionnel. Entreprises et demandeurs d’emploi sont, en effet, invités à se rencontrer dans un cadre moins formel.

Entretiens et offres d’emploi

Dans un premier temps (13h30-15 heures), une trentaine de demandeurs d’emploi échangeront avec des entreprises sur les installations du club de tennis du Mée-sur-Seine. Les participants en profiteront pour taper quelques balles de tennis. Ensuite, employeurs et jeunes en recherche d’emploi participeront à un job dating. Au programme : entretiens et diverses offres d’emploi.

Tennis Club du Mée-sur-Seine, jeudi 20 octobre (à partir de 13 heures) : 335, avenue du Vercors, Le Mée-sur-Seine.