Un job dating le 10 septembre à Vert-Saint-Denis

Demandeurs d'emploi, cochez cette date dans votre agenda : le 10 septembre prochain, à Vert-Saint-Denis, se déroulera un job dating avec plus de 380 postes en CDD et CDI à pourvoir. Ce sont essentiellement des emplois de garde d'enfants, d'assistant ménager et d'assistant de vie.

En Seine-et-Marne, l'antenne de Melun de Maison et Services, la société qui organise ce job dating national à Vert-Saint-Denis, envisage d'embaucher de nouveaux salariés pour répondre à la demande grandissante de prestations de services à domicile. Durant cette journée, des entretiens courts (moins de 10 minutes) permettront aux recruteurs et aux candidats d'échanger sur les postes à pourvoir. Cette rencontre sera également l'occasion de découvrir les différents services et prestations proposés par Maison et Services.

Au total, ce sont donc plus de 380 postes qui seront à pourvoir dont, 73 en CDI pour la région Île-de-France et 5, toujours en CDI, pour la Seine-et-Marne (4 assistants ménagers et 1 jardinier). En raison de la crise sanitaire, les entretiens se dérouleront sur rendez-vous (inscription obligatoire). Les candidats devront porter un masque et sont invités à se munir de leur CV et d'un stylo.

Job dating Maison et Services : jeudi 10 septembre (10 heures – 14 heures) ; 45, avenue Anna Lindh, Vert-Saint-Denis. Tél : 01 64 39 55 80. Mail : msmelun@maison-et-services.com