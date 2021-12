Un job dating à Westfield Carré Sénart

Cette 4e édition se déroulera le mercredi 17 novembre (10h-18h, porte 4, niveau 0) en partenariat avec l’agglomération Grand Paris Sud, Pôle Emploi et l’Ecole de la 2e Chance (E2C). Son but est de proposer à de nombreux jeunes en situation de recherche d’emploi des postes disponibles, notamment dans les enseignes du centre où près de 2 600 salariés travaillent chaque jour. Cette année, une vingtaine d’enseignes (dont Carrefour, Galeries Lafayette, Zara et Darty) proposeront près de 40 postes dans les secteurs du prêt-à-porter, de la restauration et de la grande distribution. Les candidats (munis de leur CV) auront 15 minutes pour convaincre. A l’issue de ce premier rendez-vous, le recruteur convoquera par la suite les personnes retenues pour un deuxième entretien.