Un job dating à Westfield Carré Sénart

Ce job dating se déroulera en partenariat avec l’agglomération Grand Paris Sud, Pôle emploi et la Maison de l’Emploi et de la Formation de Grand Paris Sud. En novembre dernier, cet événement avait accueilli 300 personnes. Parmi elles, 50 avaient passé un deuxième entretien et 15 avaient décroché un emploi. L’objectif des organisateurs est double : encourager l’emploi et soutenir l’insertion professionnelle. Les candidats doivent se présenter munis de leur CV et rencontrer deux à trois entreprises pendant une quinzaine de minutes. A la suite de ces premiers rendez-vous, des entretiens plus approfondis sont organisés avec les candidats retenus. Une vingtaine d’enseignes du centre de shopping de Lieusaint et de l’agglomération Grand Paris Sud proposent plus de 50 emplois en CDI et CDD. Les postes à pourvoir concernent les métiers de la vente et du commerce (prêt-à-porter, restauration ou grande distribution). Une 6e édition est d’ores et déjà programmée en octobre prochain.

Sans rendez-vous de 10 h à 17 heures (niveau 1, porte 5, face au magasin Uniqlo).