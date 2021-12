Un job dating à Chessy le 3 novembre

Le Crédit Agricole poursuit son engagement pour l'emploi des jeunes dans le cadre du dispositif "Youzful Job Dating" lancé en janvier dernier. L’objectif est de connecter les jeunes aux entreprises qui recrutent. Depuis sa mise en place, cette opération a fait ses preuves, puisqu'elle a réuni 23 000 candidats et 2 435 entreprises, tandis que 79 %des jeunes ont trouvé ce dispositif utile pour leur recherche d'emploi.

Ce Job Dating regroupera une dizaine d'entreprises de la région, dont Acrelec ou encore Infocom. Entre 60 à 80 candidats y sont attendus. Les secteurs représentés seront la banque, l'ingénierie informatique, les télécoms et les cuisinistes.

La plateforme “Youzful“ (www.youzful-by-ca.fr) est au service de l'orientation et de l'emploi des jeunes et propose notamment des offres d'emploi, d'alternance et de stage, ainsi que des événements de recrutement sur les territoires. Le Crédit Agricole étend ainsi son engagement en faveur des jeunes symbolisé par la mise en place, en juillet dernier, d’un plan d'urgence de plus de 25 millions d’euros pour accompagner la jeune génération vers la sortie de crise à travers trois volets : emploi, solidarité et accompagnement financier.

“Youzful Job Dating“ : le 3 novembre (18 h 30-21 h 30) à Chessy. Inscriptions obligatoires : www.job.wiz.bi/79yeggabrielle@wizbii.com. Tél. : 06 43 62 63 42 (inscriptions clôturées le 28 octobre).