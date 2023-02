Un job dating à Chessy le 22 février

Pour la 6e saison, le Crédit Agricole poursuit son engagement auprès des jeunes grâce à des job dating organisés en collaboration avec Wizbii (plateforme de services utiles aux16-30 ans) à travers l’initiative “Youzful Job Dating”.

Depuis la création de ce type de manifestation, plus de 410 événements ont été organisés et plus de 28 000 jeunes ont été accueillis. Ce dispositif a prouvé son efficacité, car 87 % des entreprises ont entamé ou pensent entamer des recrutements à la suite de ces opérations. L’objectif est de connecter les jeunes aux entreprises qui recrutent.

C’est donc à Chessy, le mercredi 22 février (17h30-20h30), que se déroulera le prochain événement auquel participeront une dizaine d’entreprises de la région (E2C MC Coulommiers, Paritel, Intersport, Groupe espace, Ecosystems Développement…) et entre 60 et 80 candidats sélectionnés.

Casser les codes du recrutement

Ces candidats pourront échanger sur la trentaine de postes proposés en CDI, CDD, intérim et en alternance dans plusieurs secteurs (comptabilité-contrôle de gestion, hôtellerie-restauration, commerce, marketing-communication, développement informatique, qualité-maintenance, production-fabrication, direction d'entreprise, banque, télécom, énergie solaire). Fleuriste en CDI à Chessy, assistant marketing et communication digitale en alternance à Coulommiers, employé de réception en CDI à Claye-Souilly, développeur web en CDI à Bailly-Romainvilliers et cariste en CDI à Meaux seront les postes notamment à pourvoir.

Alors que les entreprises rencontrent actuellement des difficultés de recrutement, le Crédit Agricole et Wizbii poursuivent un même objectif : faire matcher entreprises et candidats de types et profils différents et casser les codes du recrutement.

Depuis la mise en place de ces job dating, plus de 3 500 entreprises y ont participé et 65 000 entretiens ont été réalisés en présentiel et en digital. Enfin, 72 % des jeunes ont jugé ce dispositif utile pour leur recherche d’emploi.

Inscriptions obligatoires (avant le 17 février) : https://wiz.bi/3jjgmWJ / Tél.: 06 69 67 10 87. Le lieu de ce job dating sera communiqué uniquement aux candidats sélectionnés.