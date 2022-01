Un jeune tué à Melun lors de la vente d'un portable

Le garçon et son beau-père étaient présents à une heure du matin sur la place Gallieni, face à la gare de Melun, pour un rendez-vous fixé via le site Leboncoin, selon une source policière. La transaction concernait une vente de téléphone portable. Ils ont fait face à un groupe de jeunes qui s'en est pris à l'adolescent. Celui-ci a été poignardé dans le dos. Malgré les massages cardiaques prodigués, le jeune homme est décédé sur place. Son beau-père a été légèrement blessé en s'interposant. Les circonstances du drame sont encore floues. « On ne sait pas si c'est un différend commercial qui tourne mal ou un guet-apens », a commenté la source policière. Aucune personne n'a été interpellée. La victime était originaire du Mée-sur-Seine, commune limitrophe de Melun. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles, tandis qu’une autopsie va être pratiquée.