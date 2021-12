Un instant hors du temps au 8e Art

« Se sentir bien, comme chez soi ». C'est la devise du restaurant Le 8e Art, installé au sein même d'une maison bourgeoise de la fin du XIXe siècle, située en plein cœur du centre-ville de Melun. Les salons modulables, plutôt cosy près du bar, ou de style Louis XVI au cœur de la bâtisse, ne sont évidemment pas étrangers à ce sentiment de bien-être. « Nos clients apprécient cette demeure parce qu'ils peuvent choisir leur ambiance et bénéficier d'un espace privatif », explique l'équipe.

Si cette belle dame sait choyer ses enfants, la cuisine qui y est servie fait également appel aux chefs-d'œuvre de la cuisine traditionnelle française. Des produits frais et issus du terroir sont sélectionnés avec justesse, pour servir au mieux les palais seine-et-marnais. « Nous travaillons beaucoup avec les coquelicots de Nemours pour les desserts », précise l'équipe, qui propose à ce titre une crème brûlée ou des parfaits glacés. « Notre porc est issu de l'entreprise familiale des Viandes du Lys et notre fromage vient de la Ferme des 30 Arpents », continue-t-elle.

La carte met également en relief les poissons, tels que la lotte, le turbo, le Saint-Pierre, ou bien la sole, mais aussi les viandes. De fait, Le 8e Art sait varier les plaisirs et propose trois menus de 28 à 62 euros.

Le menu saveur offre notamment la possibilité de déguster une terrine de joue de bœuf, compotée d'oignon ; la pièce du boucher, sauce au choix, et enfin, pourquoi pas, une douceur chocolat et caramel. Si l'on préfère opter pour le menu gourmet, on se délectera éventuellement de son foie gras en panure de pain d'épice, compotée d'oignons ; de son poisson suivant la marée ; puis, pour la note sucrée, de sa fragilité pistache. Côté mer toujours, le troisième menu se décline autour du homard, en velouté et émincé ; suivi d'un carpaccio de Saint-Jacques marinées à l'huile d'olive ; d'un homard entier canadien rôti au beurre de basilic, purée de pomme de terre, huile de truffe ; et se couronne par un dessert au choix.

Pour un repas d'affaires ou une réunion familiale, en salle ou sur la terrasse intérieure et ensoleillée, Le 8e Art sait offrir à ses visiteurs un moment hors du temps.