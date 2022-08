Un incubateur prend possession de locaux municipaux

L’incubateur Incoplex Transition 77 a pris possession des bureaux au-dessus de La Poste, place Dupont-Perrot. Accélérateur de la transition écologique et énergétique de Seine-et-Marne, cet incubateur accompagne les jeunes entreprises locales vers des modèles plus écologiques et durables. Piloté par Inco, il s’intègre au programme Petites villes de demain, qui doit permettre de redynamiser le centre de la commune. Le projet reçoit également le soutien de TotalEnergies dans le cadre de la reconversion de la raffinerie de Grandpuits.

Sept start-up accompagnées

L’inauguration officielle est prévue le vendredi 9 septembre, mais l’incubateur a déjà retenu les sept start-up qu’elle accompagnera pendant neuf mois. Ces entreprises ont été sélectionnées pour leur projet au service de la transition écologique et énergétique du territoire, avec une application industrielle en lien avec les matériaux de construction bas carbone, outils pour une agriculture raisonnée, innovations au service des mobilités douces, développement des énergies renouvelables.