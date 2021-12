Un incubateur d'entreprises innovantes à Melun

L'idée a infusé dans l'esprit de Bertrand Jacquelot, un entrepreneur melunais. « J'aime monter des projets et je souhaitais faire partager mes différentes expériences », explique ce promoteur immobilier et directeur de la société Projim, à Melun. Situé place Praslin et baptisé “Lincube”, cet incubateur est dédié aux start-up répondant à des enjeux de développement durable (économie circulaire, empreinte carbone, inclusion, handicap, mobilité, cybersécurité…) et dont la solution est prototypée, finalisée ou prête à être proposée sur le marché. Les entrepreneurs intéressés ont jusqu'au 31 juillet pour répondre à cet appel à projet. Pour l'instant, une dizaine de dossiers ont été déposés.

Les candidats retenus par le comité de sélection (composé notamment de dirigeants d'entreprise, d'un expert-comptable, d'un élu de la ville de Melun et d'une avocate en droit des affaires) présenteront leur projet à l'oral devant ce même jury le 17 septembre. Les cinq projets récompensés se verront proposer un accompagnement financier (de 5 000 à 50 000 euros) dans le cadre d'une prise de participation. Un hébergement (avec assistance juridique, comptable et marketing) est également prévu pendant deux ans dans les bureaux de Lincube, à Melun.

Candidatures à déposer sur https://lincube.fr