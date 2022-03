Un homme assassiné à Meaux

La victime n’a pu être formellement identifiée, car elle ne possédait pas de papiers sur elle. Les policiers ont découvert l’homme avec un oreiller sur son visage ensanglanté et abîmé. Le sol et les murs du logement étaient maculés de sang. Le meurtre se serait produit dans la nuit du 26 au 27 février. L’enquête pour homicide a été confiée à la brigade criminelle de la Direction régionale de la Police judiciaire de Versailles par le parquet de Meaux. L’autopsie a révélé que l’homme était mort asphyxié. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques sont également en cours.