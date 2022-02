Un Hippopotamus nouvelle génération à Pontault-Combault

Nouveau décor et nouveau mode de cuisson. Situé au cœur du centre commercial des 4 Chênes et en bordure de la Nationale 4, à Pontault-Combault, l’établissement de l’iconique chaîne de restauration promet de séduire tous les amateurs de viande de bœuf.

Avec 145 places assises en intérieur et une terrasse de près de 50 places, ce restaurant, dirigé par Christophe Caraux depuis 2015, entend rester l’endroit idéal pour venir déjeuner ou dîner en famille, entre amis ou entre collègues. Le pari annoncé est de toucher une nouvelle clientèle et de moderniser la restauration de la zone commerciale.

Alors que le marché de la restauration est impacté par la crise sanitaire, Hippopotamus continue de créer de l’emploi localement. Avec cette réouverture, ce sont 32 nouvelles embauches qui ont été ainsi actées. Son succès, la chaîne de restauration le doit à une offre qualitative, à un concept unique et fédérateur et à la force d’un modèle attractif. Aujourd’hui, l’enseigne compte 120 établissements, dont plus de la moitié en franchise. Pour cette année 2022, une vingtaine d’autres ouvertures ou rénovations sont d’ailleurs prévues. Il faut rappeler qu’en 2019, soit un an avant le début de la pandémie de Covid-19, Hippopotamus avait réalisé un chiffre d’affaires d’environ 206 millions d’euros HT.

© Hippopotamus

Côté cuisine, l’Hippopotamus de Pontault-Combault s’apprête donc à revisiter la culture du Steakhouse pour l’adapter à l’art de vivre “à la française” où le plaisir de déguster des plats savoureux rivalise avec celui de partager des moments conviviaux.

À ce titre, l’enseigne va poursuivre son engagement auprès de la filière bovine française, tout en continuant de proposer des prix accessibles et un nouveau mode de cuisson à la braise.

Enfin, question design, l’établissement met en scène un nouveau décor dans une atmosphère cosy et éclectique, affirmant son identité dans chaque détail : chaises en peau de vache, appliques en bois brûlé, murs tapissés de cuir ou de briques et luminaires en bois, inspirés des cloches de vaches.

Centre commercial des 4 Chênes, Pontault-Combault. Tél. : 01 60 28 66 66. Ouvert 7j/7 (11h30-22h30 du dimanche au jeudi et 11h45-23h30 les vendredis et les samedis).