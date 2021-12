Un guide sur le handicap psychique édité par le département

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un Français sur 5 est touché par des formes de troubles psychiques. Pour apporter des éléments d'information sur cette maladie, le conseil départemental de Seine-et-Marne s'est associé à l'Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) pour réaliser un guide pratique. L'objectif est de permettre aux personnes concernées d'être mieux intégrées dans la société et d'apporter des informations à leurs proches aidants.

Ce guide traite également de vie professionnelle, de ressources et de couverture sociale, d'hébergements adaptés, ainsi que des mesures de protections administratives et juridiques existantes. Véritable mine d'informations, il permet ainsi de mieux appréhender ce type de handicap, de savoir où s'informer, où effectuer des démarches et comment accéder aux soins psychiatriques dans le département.

Disponible sur le site internet du conseil départemental, ce guide l'est également sur demande auprès de la plateforme téléphonique du Département (01 64 14 77 77), à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et dans les 14 Maisons départementales des solidarités (MDS) de Seine-et-Marne.

Renseignements : www.seine-et-marne.fr/Departement/Home/Un-nouveau-Guide-sur-le-handicap-psychique