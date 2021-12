Un guide pour la mise en œuvre du SCoT de Marne et Gondoire

Annoncé en conseil communautaire le 29 septembre dernier, ce guide, composé de 20 fiches-pratiques actualisables, vient d’être remis aux 18 communes membres sous la forme d’un classeur ainsi qu’en version numérique.

Le SCoT de Marne et Gondoire répond aux enjeux qui se posent au territoire de Marne et Gondoire : Quels espaces naturels et agricoles pérenniser ? Combien et quels types de logements construire compte-tenu des évolutions démographiques et sociales ? De quels équipements publics intercommunaux auront nous besoin ces prochaines années ? Où aménager des zones d'activité ? Comment valoriser le patrimoine historique ? Comment renforcer l'identité du territoire ?

Appréhendant le territoire comme une seule entité et non comme une juxtaposition de communes, les élus de Marne et Gondoire ont tenu à transcrire dans un document d’ensemble leur vision de l’avenir.

Le SCoT de Marne et Gondoire définit quatre grandes orientations : pérenniser et valoriser les espaces naturels et agricoles, donner un cadre à l’urbanisation, faciliter les déplacements et développer le rayonnement du territoire (en matière culturelle et touristique notamment).

Le SCoT se traduit par des orientations cartographiées qui sont ensuite reprises dans les PLU des communes.

Le guide « Du SCot au Plu » est ainsi un outil majeur pour préparer l’avenir du territoire.