Un Grand Prix survolté

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Paris a fait le choix d'accueillir l'une des épreuves, après celles des villes de Marrakech, Hong Kong, Buenos Aires, Mexico et Monaco, sur un circuit temporaire de 1,94 km installé autour des Invalides.



Cette année, 7 000 places seront disponibles en tribune, contre 2 000 l'an dernier, afin de permettre la meilleure expérience spectateur qui soit.

« Il ne s'agit pas seulement d'une course, mais aussi d'un cadre de recherche et développement en faveur des véhicules électriques de demain », explique Anne Hidalgo.

Un « e-village » sera ouvert dès la veille de la course, pour accueillir gratuitement tous les visiteurs dans un espace convivial et chaleureux qui fera la promotion de la mobilité douce et des avancées technologiques.