Un Goût de Nature poursuit son ascension

« Pour nous, une bonne cuisine, c'est d'abord chercher de bons produits ». Attachés depuis toujours aux produits frais et traditionnels, Lise Vieillescazes et Clément Dussourt n'imaginaient pas, lors de l'ouverture de leurs locaux, conquérir aussi vite le palais de leur clientèle Meldoise.

Le cadre chaleureux du lieu, décoré en clin d'œil au nom de l'établissement, ainsi que la cuisine traditionnelle et méditerranéenne - élaborée à partir de produits frais et locaux - du chef Clément Dussourt n'y sont sans doute pas étrangers.

Une cuisine ensoleillée

Ce Meldois d'origine a commencé sa carrière à 16 ans, en apprentissage, dans les cuisines du Petit Zinc à Paris, un établissement repris et rénové par les Frères Blanc. Peu de temps après, le jeune cuisinier travaille plusieurs saisons au Martinez, ainsi qu'au Marriott à Cannes, où il perfectionnera sa cuisine. C'est également à cette période qu'il développera « un goût pour les produits du Sud », que l'on retrouve dans sa cuisine principalement traditionnelle et méditerranéenne.

@DR - Le filet de veau.

De retour à Paris, il devient sous-chef au Novotel de Paris Vaugirard, mais quitte assez vitel'hôtel pour créer son propre établissement avec Lise Vieillescazes. Une fois l'installation faite rue de Tronchon à Meaux, le couple décide d'aménager une boutique traiteur/épicerie fine en face du restaurant, qui ne peut accueillir que douze couverts.

« Cet extension s'est faite par hasard, les locaux se sont retrouvés vides juste en face, et nous avons réussi à créer une belle unité en proposant cette boutique », confie Lise Vieillescazes. L'équipe est alors composée du chef et d'un apprenti, de Lise Viellescazes à la gestion de la salle, et d'un serveur. Mais le couple est contraint de « refuser beaucoup de monde », et le chef « manque d'espace de stockage ».

De ce constat naît l'envie de déménager et ils s'installent dans de nouveaux locaux, plus spacieux, mais toujours proches du centre-ville. Aujourd'hui, la boutique traiteur/épicerie fine est intégrée au restaurant, qui peut recevoir cinquante couverts, mais aussi de grandes tables ou des repas d'entreprises. « Tout est réuni au même endroit, et les clients apprécient de manger à côté des produits d'épicerie fine que l'on vend », témoigne Lise Vieillescazes.

Truffe, fleur de sel, moutardes goûteuses, lait de coco bio, pâtes artisanales italiennes, tapas espagnoles sont vendus au gré des envies et des trouvailles des deux restaurateurs.

A la carte du traiteur, le chef propose en entrée, des rillettes de saumon, de la tapenade noire, ou un carpaccio de poulpe de roche.

S'agissant des plats, on trouve notamment des brochettes de Saint Jacques à la citronnelle et légumes de Chambry, sauté de dinde à la crème d'estragon et pommes de terre grenailles, ou bien une blanquette de veau et riz pilaf.

Pour une pause plus longue, le restaurant et ses cinq entrées/plats/desserts de saison, renouvelés chaque mois, ravirons les fins gourmets et les amoureux du terroir.

Un Goût de Nature, 7 rue des Cordeliers, Meaux.

Le midi, du mardi au dimanche de 12h à 16h.

Le soir, du jeudi au samedi de 18h30 à 22h.

Tél : 09 84 32 67 18.