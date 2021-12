Un giratoire va être réalisé à Crécy-la-Chapelle

À compter du 18 janvier et jusqu'au 30 avril, le carrefour des RD 934 et RD20 va être réaménagé en giratoire. L'objectif est de sécuriser et fluidifier les flux et de tenir compte de l'évolution du trafic liée à la création du parc immersif Parrot World.

Le coût de cette opération s'élève à 504 000 euros. Celle-ci est entièrement financée par la Région Ile-de-France et le Département avec une participation de la société Oméga Tropical Park, propriétaire du Parrot World. Durant les travaux, la circulation sera alternée.