Pour la sixième année consécutive l’association L’Etoile de Martin organise l’opération « Un Gâteau pour la Recherche » au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. Sous le signe des saveurs, cette opération est à la portée de tous. Le principe est simple : on réalise un gâteau, on le vend dans l’enceinte d’une organisation partenaire (écoles, entreprises, associations, crèches, clubs de sports, restaurants, commerçants, pâtisseries...) et le fruit de cette vente est reversé à l’Etoile de Martin.

En 2015, l’opération a connu un franc succès : 100 structures ont participé et 50 000 euros ont été récoltés pour la recherche.