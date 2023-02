Un futur Campus “énergies durables” à Montereau

En initiant et en coordonnant ce projet, la ville de Montereau s'apprête à jouer un rôle majeur dans le processus de décarbonation du territoire national. En novembre dernier, la convention de préfiguration du Campus EDU “Énergies Durables“ a été adoptée par la Région Île-de-France en partenariat avec l'Université Paris-Saclay, mais également les trois académies de Paris, Créteil et Versailles.

La stratégie de formation bac-3 à bac+3 va, en effet, mobiliser, au côté du lycée André Malraux de Montereau, d'autres établissements franciliens. EDF et les entreprises de l'énergie sont également pleinement associées à ce projet, exprimant le besoin de former au moins 30 000 techniciens et 4 000 ingénieurs dans la seule filière nucléaire, dont le pôle de formation s'implantera à Montereau.

Objectif : la labellisation “Excellence”

La prochaine étape va consister en l'analyse des besoins en formation du territoire et des industries. Il s'agira alors de présenter le campus à la labellisation “Excellence“.

Ce Campus EDU pourra ainsi répondre à plusieurs enjeux : former des jeunes à des métiers d’avenir, répondre localement au besoin des entreprises qui embauchent, améliorer la souveraineté énergétique de la France et accélérer sa décarbonation.