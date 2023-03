Un forum sur l’emploi à Pontault-Combault le 7 mars

Des dizaines d'entreprises et d'exposants seront présents et des centaines d’offres d'emploi seront à saisir lors du forum “ObjectifEmploi“ organisé le 7 mars (9 heures-15 heures) à la salle Jacques Brel de Pontault-Combault.

Deux ateliers seront notamment au programme : le premier à 9 h 30 (découverte des métiers de la fonction publique animé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne)et le second à 10 h 30 (comment réussir sa recherche d’emploi).

Plus de 160 métiers à découvrir

Par ailleurs, des casques de réalité virtuelle seront mis à disposition du public. Ils permettront de découvrir plus de 160 métiers différents, tandis qu’une vélostation sera animée par la Maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi (M2IE). Une présentation du chantier d’insertion et des mobilités douces sera proposée à cette occasion.

Salle Jacques Brel : 43, rue du Plateau, Pontault-Combault.