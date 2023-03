Un forum “femmes citoyennes et actives” à Meaux

La municipalité de Meaux et ses partenaires (dont l’association SOS Femmes 77 et le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) célèbrent la Journée internationale des droits des femmes en organisant un forum intitulé “Femmes citoyennes et actives“. Il va se dérouler dans la salle du Colisée durant toute la journée du 8 mars (10 heures-19 heures).

L’objectif des organisateurs est de mettre à profit cette journée symbolique, afin de favoriser l’accès aux droits des femmes, lutter contre les discriminations et contre toutes les formes de violences (sexistes et sexuelles notamment). L’idée est également de pouvoir répondre à toutes les questionssur la réussite professionnelle des femmes, les situations de handicap, le pouvoir d’achat, la parentalité, les discriminations, les problèmes de santé, l’estime de soi, etc.

Informations et sensibilisation

Des stands d’information, répartis par pôles (santé, emploi, handicap, social, culture, sport…) seront mis à la disposition des visiteurs, ainsi que des ateliers de sensibilisation consacrés notamment au sexisme dans le milieu professionnel.

A noter également que des séances de massage, de sophrologie et de Qi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise basée sur la maîtrise de la respiration) seront proposées au public. Enfin, des femmes animeront des conférences et raconteront leurs différents parcours professionnels.

Colisée : 73, avenue Henri Dunant, Meaux. Renseignements : www.ville-meaux.fr. Entrée libre et gratuite.