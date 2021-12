Un forum emploi et formation à Donnemarie-Dontilly

Ce forum, dédié à l’emploi et à la formation et organisé par la ville de Donnemarie-Dontilly, s’adresse aux collégiens et aux personnes inscrites à Pôle Emploi. Il se tiendra au gymnase municipal de Donnemarie-Dontilly le jeudi 18 novembre de 9h à 17h.

Initiatives 77, agence départementale d’insertion, y tiendra notamment un stand aux côtés de nombreux partenaires (Campus numérique de Montereau, Ecole de la 2e chance, Greta MET et MTI, IFSI Provins, agence Immo Joya, conseil départemental, Domicile Services, Epide, gendarmerie et police nationales, Manpower, Pôle emploi).

Renseignements : mairie-donnemarie@wanadoo.fr et 01 64 60 21 80.