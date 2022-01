Un forum de l’emploi à Coulommiers

Ce forum de l’emploi aura lieu de 9 heures à 13 heures à la salle de la Sucrerie à Coulommiers. 40 stands et 30 entreprises ou structures proposeront plus de 80 offres d’emploi pour des postes à pourvoirrapidement. Les personnes souhaitant rencontrer des recruteurs devront se munir de leur CV, mais les offres d’emploi des entreprises qui seront présentes sont d’ores et déjà en ligne sur la plateforme emploi de l’agglomération Coulommiers Pays de Brie (www.emploi.coulommierspaysdebrie.fr).

Par ailleurs, deux ateliers seront animés par Pôle emploi. Le premier, intitulé “Je me forme en Île-de-France“, se déroulera de 10 heures à 11 heures et concernera une offre de formation dans les secteurs du transport et de la logistique. Le second atelier (11h15-12h30) sera consacré aux projets de réorientation professionnelle, toujours en lien avec le transport et la logistique, et sera animé par un psychologue du travail. Inscription obligatoire avant ou sur le forum. Enfin, l’association Cap Emploi, spécialisée dans l’accompagnement des salariés et des demandeurs d’emploi en situation de handicap, sera également présente.